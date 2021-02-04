排涝除涝结束，洛阳农业农村基本恢复正常生产生活秩序

前不久，我市遭遇的暴雨洪涝灾害对部分地区农业农村生产生活造成严重影响。洛报融媒记者16日从市农业农村部门获悉，目前，洛阳农业农村排涝除涝工作已经结束，村庄清洁、水毁设施建设、农作物改种补种、畜牧业补栏增养工作全力推进，农业农村基本恢复正常生产生活秩序。 开沟补种 前不久，我市遭遇的暴雨洪涝灾害对部分地区农业农村生产生活造成严重影响。洛报融媒记者16日从市农业农村部门获悉，目前，洛阳农业农村排涝除涝工作已经结束，村庄清洁、水毁设施建设、农作物改种补种、畜牧业补栏增养工作全力推进，农业农村基本恢复正常生产生活秩序。 截至目前，全市666个受灾村庄基本恢复正常，清理垃圾、淤泥、粪污等115万立方米，修复户厕662户，重建户厕108户，农村水毁公路、桥梁、河道堤防等正在加快建设，受灾农村人居环境和基础设施基本恢复。在农业生产方面，全市排除农田积水28.6万亩，修复水毁农田3.9万亩，对绝收地块及时改种补种3.5万亩，对受灾农作物开展施肥32万亩、病虫害防治40万亩，最大限度减少损失，确保粮食安全。在畜牧业恢复方面，396个受灾养殖场的水、电、路全部修通，排水清淤、圈舍修缮等工作基本完成，猪、羊、牛等主要养殖品种补栏增养基本恢复到灾前水平，家禽养殖预计9月份全面恢复生产。同时，各地死亡畜禽全部得到无害化处理，养殖场普遍建立常态化消杀机制，扎实守好动物疫病防控底线。（洛报融媒记者 白云飞 文/图）