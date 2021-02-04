父亲高位截瘫 洛阳“孝心少年”要带着父亲去上大学

眼下，孟津区横水镇寒亮村准大学生韩佳林，一边为即将迈入大学生活充满期待，一边也在为学费的事情发愁。他跟着年迈的奶奶和父亲生活，父亲前些年因意外致高位截瘫，父子俩虽然都享有低保，可不菲的大学学费令一家人犯了难。

眼下，孟津区横水镇寒亮村准大学生韩佳林，一边为即将迈入大学生活充满期待，一边也在为学费的事情发愁。他跟着年迈的奶奶和父亲生活，父亲前些年因意外致高位截瘫，父子俩虽然都享有低保，可学费令一家人犯了难。

爸爸因意外高位截瘫，他从小担起照顾义务

韩佳林今年19岁，毕业于孟津区第一高级中学，今年以527分的高考成绩考上河南科技学院电气工程及自动化专业。7月底，他顺利拿到大学录取通知书。“孩子很高兴，每天要把录取通知书拿出来看个好几遍。”韩佳林的爸爸韩中孝说。

一家人在高兴之余，也在为韩佳林的学费发愁。韩佳林和爸爸算了一笔账，一年学费5500元，加上住宿费、学杂费等杂七杂八费用，一年需要7000元左右，再看看家里的情况，他的奶奶今年已经90岁高龄，他的爸爸高位截瘫。2004年夏天，他的爸爸外出打工时遭遇意外，从脚手架上掉下来摔伤，致高位截瘫。2009年，他的妈妈离家出走，从此杳无音讯，当时他年仅两岁。

穷人的孩子早当家。爸爸生活无法自理，常年躺在床上，韩佳林及早地承担起照顾爸爸的义务。端茶倒水、翻身子、伺候大小便……在他6岁时，别的孩子都在无忧无虑地玩耍，而照顾爸爸的生活起居成了他的日常。一有空闲，他还去捡废品卖钱，以贴补家用。

社会各界给父子俩关爱，大家的恩情牢记在心

尽管家庭遭遇变故，但韩佳林一直积极乐观，在学习上没有落下，成绩在班里总是名列前茅，多次被评为优秀班干部、三好学生、优秀少先队员等，各种奖状铺满了一面墙。

为方便照顾爸爸，上高中时，韩佳林带着爸爸去县城上学，他的孝顺、懂事在当地传为佳话。生活方面，他知道家庭条件不好，平时很节俭，在学校每顿饭很少超过5元，尽量减轻家里负担。2019年，首届“河南最美孝心少年”颁奖典礼举行，他正是10位“河南最美孝心少年”之一。

多年来，韩佳林一家也得到了政府与社会各界爱心人士的帮助。上高中时，学校免除其3年学费。现在，父子俩均享有低保，每人每月可领到350元补助。社会爱心人士也常到家里看望，送来米面油和衣服等。对于大家的帮助与关心，父子俩牢牢记在心里。

为筹措上大学的学费，韩佳林在高考结束后就想找一份暑期工，问了几家饭馆，了解到每天工作时间太长，而他的爸爸身边离不开人，无奈只得放弃。