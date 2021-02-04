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特事特办、即到即转、即拨即用！事关防汛救灾资金，洛阳这样规定
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.16 12:37

　　防汛救灾补助资金是灾区人民群众的“救命钱”。如何加快救灾资金使用，尽快帮助受灾群众恢复生产生活秩序，备受关注。洛报融媒记者获悉，洛阳市有关部门出台规定，要加快救灾资金拨付使用力度，加快水毁工程、倒房重建等工作。

　　洛阳市财政局相关负责人介绍，前期，市财政已为各县区专项调度国库现金，各县区要专款专用，保障救灾资金用款需要，同时及时研究制定资金分配方案，确保资金第一时间分配下达、快速拨付。

　　各县区财政部门，也要坚持“急事急办、特事特办、即来即办”原则，进一步优化资金审核拨付流程，建立资金使用情况报告制度，压实支出责任，确保救灾资金尽快落地见效。对水毁基础设施抢险抢修、农村生产生活、交通、水利等灾后重建基础设施项目，将开辟政府采购“绿色通道”，提高采购效率。调整优化恢复重建工程投资评审程序，采取专家会审、现场办公等多种评审方式，在尊重事实的前提下，减少不必要的程序和手续，从急从快，保质保量进行评审。

　　洛阳市发改委相关负责人介绍，为提升灾后重建类项目进度，将与财政部门配合，加快国家、省、市等专项救灾资金的拨付，确保即到即转、即拨即用，有效提高工程质量和资金使用效益。下一步，针对灾后重建项目点多面广投资小的特点，对总投资千万元以下的项目，直接审批项目可研报告，同类项目可以合并审批。对规模不变、线路不改、用地不增的交通水利修复项目，直接批复可研报告或直接开展施工图设计审查。

　　按照洛阳市委市政府要求，各县(区)要根据当地灾后重建需要，制定灾后重建资金保障方案，积极争取上级资金，统筹安排本级资金，在优先保障群众基本生活的基础上，加大生活性基础设施修复资金保障力度，让群众生活尽快回归正常轨道。同时，要聚焦水毁工程修复重建，重点做好保障，确保水毁工程尽快修复投用，社会生产生活秩序迅速恢复。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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