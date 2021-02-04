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提气！伊川“五清一提”打开乡村治理新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.16 11:48

　　尽管谁都明白集体资产被贱卖、侵占，但迫于压力，谁也不愿贸然打破利益格局，去捅这个“马蜂窝”；尽管新一届村“两委”班子走马上任，想干一番事业，然而囿于集体资产“不受掌控”，也难免面临“无米可炊”的窘境……

　　这样的局面，就是两个月前伊川县白元镇班庄村的“烂摊子”，也是该县乡村治理示范村平等乡张奇庄三年前遭遇的难处。坐下来细细理一理，两个村的矛盾殊途同归：集体资产权属不一，或被侵占，或被贱卖，加之村内各种利益关系交织，严重制约了乡村发展。

　　一团乱麻，关键是找出线头，而“线头”就藏在张奇庄的蝶变之中：下决心“动奶酪”，收回资产，理顺心气，一心一意谋发展。

　　如今，张奇庄走在了前列，而班庄村则代表了当下的大多数。今年4月，伊川在总结张奇庄治理经验的基础上，强力开展以“清收资产、扫清‘村霸’、化清矛盾、清除‘四乱’、理清思路，提升乡村治理能力和治理水平”为主要内容的“五清一提”专项行动，选派县级专班进驻乡村，提级办理、降维打击，剑指矛盾症结。

　　短短几个月时间，乡村之变显而易见……

张奇庄瓜蒌种植集体经济项目

　　【亮剑除弊势在必行】

　　伊川县城向西6公里，眼下的张奇庄村，上千亩的瓜蒌长势正旺。“这一大片瓜蒌，有205亩是集体土地，地租归集体所有，可是一笔不少的收入。”村党支部书记田圣卫喜笑颜开，张奇庄三年大变样，与殷实起来的家底密不可分。

　　回到2017年，在外做生意的田圣卫，几乎是被“架回来”上任的。彼时村里的状况让他心凉，集体空壳，上访频发，十里八村都揶揄“张奇庄，没有方”。

　　“最棘手的问题，就在那205亩集体地上。”田圣卫说。过去村干部工资低，村里便分一些集体地给干部耕种，做以弥补，剩余部分则租给农户。时过境迁，干部卸任了，地还照样种，农户租金也渐渐不交了，集体地成了“干部地”“自留地”。

　　“问题不突破，村里就难有起色。”田圣卫再三思量，决心从“干部地”开刀。很快，在逐块确认集体地权属的基础上，张榜发出收回集体地的“檄文”，并要求现职村干部带头归还过去占有的集体地。群众的热情被点燃，土地收回势如破竹。

　　若把张奇庄的实践比作一场“自我革命”，而班庄村的问题单纯依靠自身力量难以解决。前些年，班庄村300多亩伊河滩地被横行乡里的原村干部以低价贱租35年。老村部也被其侵吞，成了自己宅基地，乡亲们敢怒不敢言。

　　班庄村的问题并非个例。由于历史原因和乡村法治建设薄弱，许多村庄不同程度存在集体资产被侵吞、贱租等问题，并由此引发了大量矛盾。

　　因此，猛药去疴、亮剑除弊，势在必行。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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