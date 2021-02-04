暑期借书不耽误 洛阳市少儿图书馆明起可微信预借啦

今天上午，洛报融媒记者从市少儿图书馆了解到，为满足广大少年儿童的阅读需求，从明日起，该馆在疫情防控闭馆期间，特推出微信预借服务。

今天上午，洛报融媒记者从市少儿图书馆了解到，为满足广大少年儿童的阅读需求，从明日起，该馆在疫情防控闭馆期间，特推出微信预借服务。

明起，市少儿图书馆会展中心总馆开始试运行预借服务。凡持有市少儿图书馆借书证的市民朋友，可通过“洛阳市少儿图书馆”微信公众号搜索“会展中心馆”进行预借。该馆工作人员从后台看到读者的预借书目，将会代为借阅、消毒、办理借书手续，并电话通知读者到馆时间。若读者在预借之后，想要取消该服务，可按下方操作步骤取消即可。

市民借阅和归还时，可于周二至周日(周一闭馆)上午9点至下午6点，到该馆入口处取书或还书，并按照防疫要求做好相关登记手续。如果逾期取书，将自动取消此次预借，图书将重新归架。

图书预借流程：

1.洛阳市少年儿童图书馆公众号，点击“微服务大厅”。

2.绑定读者证，并确保读者证处于有效并可借阅状态。

账号：持证读者请输入证背面条形码下方031开头的15位数字；

信用读者输入支付宝绑定的身份证号

密码：初始密码为123456或办卡时自己设置的密码