洛阳旁边的巩义，有个康百万庄园。

洛阳旁边的巩义，有个康百万庄园。

康百万是老康家的绰号。要比阔，没几个人比得过康百万。寻常人家的住宅是论平方米算的，老康家的庄园是按亩算的。

数十个庭院数十座楼1300多间房，占地数百亩，就连慈禧太后都啧啧称赞。

常言道“富不过三代”，老康家却富了十几代。他们靠啥发的家？这事儿值得说道说道。

康百万庄园

一出手就是一百万

康百万庄园位于巩义市康店镇，是华北封建堡垒式建筑的杰出代表。它与山西的乔家大院、河南安阳的马氏庄园并称“中原三大官宅”，乃全国重点文物保护单位。

这座庄园北据黄河，南瞻嵩岳，背靠邙山，面朝洛河，依山而建，居高临下，设计巧妙，布局合理，是明清古建筑的典范；砖雕、木雕、石雕、牌匾、家具、书画、器皿、衣帽等珍贵藏品有数千件，是今人研究明清文化、民间风俗的活样本。

盖豪宅，置家什，都得花大钱。康家人有的是钱。

讲解员说，康百万庄园始建于400多年前，从明末清初至民国时期，康家有十几代人在此居住过。

1900年，八国联军入侵北京。次年，慈禧太后和光绪皇帝到西安避难，后经洛阳一带返回京城。

巩义旧称巩县，古时归洛阳管辖，“巩”，有拱卫东都、巩固洛阳之意。

御驾将经过康店镇，地方官打算隆重接驾，可当时中原遭难，老百姓手里没闲钱，于是官员们相约“吃大户”，到老康家召开募款动员会，商谈接驾事宜。

老康家很识趣，捐了一百万两银子。慈禧太后很高兴：“哟，没想到这山沟里还有百万之家。”

大伙儿纷纷给康家“点赞”，康百万这个绰号就此叫响。