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省委十届十三次全会精神在我市广大党员干部中引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 2021.08.16 08:59

　　8月13日，中国共产党河南省第十届委员会第十三次全体会议召开。连日来，我市广大党员干部认真学习领会全会精神，纷纷表示要认真落实全会部署，抱定必胜信念，埋头苦干实干，在疫情防控和灾后重建的双重大考中交出合格答卷。

　　洛龙区委书记张玉杰表示，将认真学习贯彻省委全会精神，提高“政治三力”，牢记“国之大者”，坚持两手抓两手硬，一方面，把疫情防控作为头等大事，外防输入、内防反弹，扎紧“四个口袋”，落实“四早”要求，从严从紧从实从细抓好各项防控措施，全力以赴守护人民群众身体健康和生命安全；另一方面，紧盯发展第一要务，扭住创新、做强产业，深化改革、扩大开放，制定落实“项目为王”推动产业发展的具体实施意见，深入开展“三个一批”和“万人助万企”活动，确保完成年度各项目标任务，为全省、全市发展大局作出更大贡献。

　　“我们组织全院职工认真学习会议精神，提升政治站位，强化使命担当，把疫情防控作为头等大事，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，层层压实责任，加强就医秩序管理，守好医院疫情防控关口。同时，我们将不断强化特色专科建设，提升医院诊疗水平和服务能力，推动医疗卫生事业高质量发展，更好满足人民群众健康需求。”河南科技大学第二附属医院党委书记王山明表示。

　　“全会为我们下一步工作指明了方向，我们将立足实际，统筹好疫情防控和灾后重建工作。”汝阳县小店镇党委书记姚秋峰表示，小店镇将把开展党史学习教育同做好疫情防控结合起来，把保障群众安全作为“我为群众办实事”的首要职责，举全镇之力扎实做好疫情防控和疫苗接种工作；把完善农田水利设施建设纳入灾后重建规划，加快水毁设施和险工险段抢修加固工作，开展小流域清淤清障、垃圾清理，全力加快灾后重建步伐，努力打赢两场硬仗。

　　孟津区白鹤镇党委书记朱俊杰表示，白鹤镇将认真贯彻全会精神，在抓好疫情防控和灾后重建工作的同时，大力实施乡村振兴战略。加快进行水毁工程加固修复等工作，密切关注天气预报、预警，紧盯薄弱环节和险工险段，做到防患于未然。强化值班值守，做好服务保障，齐心协力筑牢疫情防控的坚实防线。坚持项目为王，实干为先，大力发展特色产业，做好品牌文章，并引导乡贤返乡创业，为乡村振兴贡献力量。

　　作为河南省科技特派员，河南科技大学副教授李秀珍表示，她将以全会精神为指引，深入田间地头切实帮助农户和企业解决难题。将指导农户和企业强化果树病虫害防治、树体恢复等工作，将损失降到最低；推广果园土壤种草技术，保护土壤和果园生态平衡，提高土壤肥力，保产增收；通过新媒体手段远程指导农户和企业进行果园管理，答疑解惑，提高大家的操作水平和管理技能。

　　“社区是疫情防控的前沿阵地，我们会认真贯彻全会精神，从严从紧抓好社区防控。”涧西区武汉路街道武汉路社区党委书记、居委会主任张静说，抓好社区疫情防控要充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，武汉路社区将把社区中的党员、志愿者、居民以及业委会、物业公司等充分动员起来，分工合作、协同作战，坚决做好疫情防控各项工作，筑牢疫情防控的“社区防线”。(记者 何奕儒)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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