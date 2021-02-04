洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

企业有事“吹哨” 政府及时“报到”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.16 08:54

　　近日，在洛宁县产业集聚区河南人邦科技股份有限公司正门附近，悄然竖起一块崭新的标识路牌。眼看今后访客上门更方便了，企业负责人王殿君满脸喜悦。

　　“刚向政府反映才一天，事就全办好了，这‘哨子’可真灵！”王殿君高兴地说。

　　王殿君口中的“哨子”，指的是洛宁县发改委前不久开发的“‘企业吹哨、部门报到’服务平台”微信小程序。

　　程序虽小，作用不小。当地企业家们有任何诉求，只需第一时间打开手机微信登录该平台，就可查询惠企助企政策，反映生产经营问题，或者围绕政务环境、市场环境、法治环境、企业服务、政策落实等进行投诉举报。

　　程序界面一目了然，问题反馈实时显示，该平台成为当地以信息化手段精准服务企业的重要载体。

　　自“万人助万企”活动开展以来，为了精准服务企业，该县发改委升级服务手段，将多项服务内容加载到微信小程序上，于7月2日正式上线投用。

　　“得益于信息化手段，企业一‘吹哨’，我们就能在后台接到对应通知，从而将‘报到’时间从过去的以小时为单位，缩短至以分钟甚至以秒为单位。”洛宁县发改委相关负责人介绍。

　　为了让小程序更好发挥作用，该县还通过在县政府门户网站、“云上洛宁”App、“最爱洛宁”公众号上对外公布，组织营商环境重点职能部门深入企业张贴海报等形式，宣传这一小程序，共张贴海报100张，走访企业200多家。

　　目前，洛宁县营商环境“‘企业吹哨、部门报到’服务平台”微信小程序已覆盖全县各行业市场主体近800家，上线以来共为企业推送惠企助企政策130条，企业反映问题解决率达100%。(记者 陈曦 通讯员 杨慧怡 石岚 杨高洁)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 市委召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议
  • 洛阳这个“金牌”团队舞出《龙门金刚》
  • 省委十届十三次全会精神在我市广大党...
  • 清除渠中水草 确保安全度汛
  • 点赞！洛阳两家新型研发机构获评省级优秀
  • 洛阳疾控专家提醒：一些室外场所也需...
  • 因疫情防控履职不力 河南商丘虞城县...
  • 七夕节：有一种浪漫 是送你一束小红花...
  • 有奇思才会真奇妙——洛阳传统文化频...
  • 共享单车企业开展无差别消杀 非必要不...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    汝阳县：建设“四好农...
    洛阳老城区开展全域消...
    疫情防控，母女齐上阵！
    精彩热帖

    十字街

    游隋唐城遗址植物园

    抗疫志愿者平凡瞬间

    秋日荷鸟图
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605