企业有事“吹哨” 政府及时“报到”

近日，在洛宁县产业集聚区河南人邦科技股份有限公司正门附近，悄然竖起一块崭新的标识路牌。眼看今后访客上门更方便了，企业负责人王殿君满脸喜悦。

近日，在洛宁县产业集聚区河南人邦科技股份有限公司正门附近，悄然竖起一块崭新的标识路牌。眼看今后访客上门更方便了，企业负责人王殿君满脸喜悦。

“刚向政府反映才一天，事就全办好了，这‘哨子’可真灵！”王殿君高兴地说。

王殿君口中的“哨子”，指的是洛宁县发改委前不久开发的“‘企业吹哨、部门报到’服务平台”微信小程序。

程序虽小，作用不小。当地企业家们有任何诉求，只需第一时间打开手机微信登录该平台，就可查询惠企助企政策，反映生产经营问题，或者围绕政务环境、市场环境、法治环境、企业服务、政策落实等进行投诉举报。

程序界面一目了然，问题反馈实时显示，该平台成为当地以信息化手段精准服务企业的重要载体。

自“万人助万企”活动开展以来，为了精准服务企业，该县发改委升级服务手段，将多项服务内容加载到微信小程序上，于7月2日正式上线投用。

“得益于信息化手段，企业一‘吹哨’，我们就能在后台接到对应通知，从而将‘报到’时间从过去的以小时为单位，缩短至以分钟甚至以秒为单位。”洛宁县发改委相关负责人介绍。

为了让小程序更好发挥作用，该县还通过在县政府门户网站、“云上洛宁”App、“最爱洛宁”公众号上对外公布，组织营商环境重点职能部门深入企业张贴海报等形式，宣传这一小程序，共张贴海报100张，走访企业200多家。

目前，洛宁县营商环境“‘企业吹哨、部门报到’服务平台”微信小程序已覆盖全县各行业市场主体近800家，上线以来共为企业推送惠企助企政策130条，企业反映问题解决率达100%。(记者 陈曦 通讯员 杨慧怡 石岚 杨高洁)