孟津区常袋镇：疫情防控 “青”尽全力

昨日，在孟津区常袋镇赵凹村疫情防控点，20岁的大学生乔王展擦着汗说：“暑假报名当志愿者，就是希望能帮上点儿忙，做一些力所能及的事，助力疫情防控。”

昨日，在孟津区常袋镇赵凹村疫情防控点，20岁的大学生乔王展擦着汗说：“暑假报名当志愿者，就是希望能帮上点儿忙，做一些力所能及的事，助力疫情防控。”

近日，常袋镇成立疫情防控青年突击队，开展疫情防控志愿服务。目前，常袋镇已有50余名青年志愿者参与到疫情防控工作中，核酸检测点、疫情防控值班岗，都有他们的身影。常袋镇相关负责人说，这些青年志愿者工作尽心尽力，已经成为当地疫情防控的得力助手。(记者 郭飞飞 通讯员 郑占波 摄影报道)