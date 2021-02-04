生产智能化 提升竞争力

近日，在位于伊川县产业集聚区的洛阳利尔功能材料有限公司生产车间，生产线已完全实现自动化、智能化。 近日，在位于伊川县产业集聚区的洛阳利尔功能材料有限公司生产车间，生产线已完全实现自动化、智能化。 该企业主要建设年产5万吨电熔氧化铝复合材料车间、年产15万吨高效节能材料车间、年产2万吨高效氧化铝微粉车间、机械加工车间及其配套项目等。目前，智能设备生产线已建成投用。该企业坚持技术创新，全面实现了自动化、智能化生产，产品成本是国外同类产品的1/3，寿命是进口产品的2倍以上。(记者 刘冰 摄)