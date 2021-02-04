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洛阳“非公力量”助力疫情防控
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.16 08:24

洛阳正大食品有限公司工作人员对车辆进行消毒

　　面对严峻复杂的疫情防控形势，我市非公有制企业纷纷响应市委“两新”工委号召，积极参与疫情防控工作。

　　奉献爱心，彰显担当。卓阳科技园向涧西区疫情防控指挥部、涧西区天津路街道办事处、涧西区红十字会等捐赠电脑、电动四轮车、口罩、医用防护服等物资；河南正恒房地产评估咨询有限公司党支部向西工区西工街道办事处疫情防控一线工作人员捐赠方便面等食品；洛阳亿众汽车有限公司党支部向市公安局高速公路交通警察支队、定鼎门社区捐赠爱心物资。

　　保证供应，稳定物价。我市大型商超、农产品批发市场、食品生产企业等积极组织货源，增加供给，保障市场供应和价格稳定。洛阳正大食品有限公司制订应急预案，确保肉制品供应量足、质高。

　　志愿服务，冲锋在前。非公企业的广大党员积极参加志愿服务，坚守社区疫情防控一线。凯瑞物业公司党支部组织党员、入党积极分子及员工积极行动，以“红色物业、红色力量”全方位筑牢小区安全“防护墙”；河南建业物业管理有限公司洛阳分公司党支部成立疫情防控专项小组，由党员分包小区，制订详细方案，全力配合所在社区的疫情防控工作；洛阳新坐标生物工程有限公司党支部的预备党员及入党积极分子主动参与疫情防控一线工作，用实际行动接受党组织的考验。(记者 孙小蕊/文 通讯员 王洁娜/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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