有奇思才会真奇妙——洛阳传统文化频频“出圈”的启示①

古风舞蹈邂逅龙门石窟，金刚与飞天刚柔并济，七夕浪漫穿越古今……伴随河南卫视《七夕奇妙游》如约“走红”，“C位”出镜的洛阳再度出圈。一步一重天，一夜一千年，透过突破想象的创意与现代技术的加成，人们再次领略到文化创新的“奇妙”魅力。

《龙门金刚》演出画面(节目组提供)

古风舞蹈邂逅龙门石窟，金刚与飞天刚柔并济，七夕浪漫穿越古今……伴随河南卫视《七夕奇妙游》如约“走红”，“C位”出镜的洛阳再度出圈。一步一重天，一夜一千年，透过突破想象的创意与现代技术的加成，人们再次领略到文化创新的“奇妙”魅力。

有奇思才会真奇妙。谁能想象，“丰腴”又灵动的唐宫小姐姐从历史画卷中“走了出来”？谁又能想象，翩若惊鸿的舞者在水下上演《洛神水赋》……从今年春节《唐宫夜宴》火爆全网，到元宵、端午“奇妙游”收视率“杀疯了”，再到“七夕奇妙游”持续高光，河南卫视“晚会连续剧”奇思迭出，令网友赞叹“始于颜值、陷于创意、敬于文化”。也正是在表达、传播等方面的一系列“脑洞大开”，“奇妙”系列一火再火，洛阳传统文化也一红再红。

文化的传承，绝不是简单复古，而是以守正出奇的当代演绎，为传统文化注入时代内涵，使之交互生长、久久流传。有人说，我们有“功夫”有“熊猫”，但没有“功夫熊猫”，戳痛了传统文化创造力匮乏的痛点。洛阳同样有大把历史文化，却欠缺讲好“洛阳故事”的扛鼎之作。

只有点燃创意的火花，让技术创新、表达创新、模式创新成为文化创新“自信”起来的新路径，我们才能不断突围出圈，激发文化自信的“深沉力量”。

今天，谁在守正出“奇”上快一步，谁就能掌握传统文化的流量密码。大胆创意、锐意创新，精心挖掘传统文化和现代表达的契合点，不断推出文化传承创新的“代表作”，让“厚重洛阳”以灵动轻盈的姿态走进更多人的心里，我们就能迎来更多出圈的“奇妙”时刻，塑造出更多“行走洛阳、读懂历史”的文化品牌！(洛平)