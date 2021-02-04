疫情防控 “青”尽全力

15日，在孟津区常袋镇赵凹村疫情防控值班岗，大学生志愿者参与疫情防控。近日，常袋镇成立疫情防控青年突击队，开展疫情防控志愿服务。

15日，在孟津区常袋镇赵凹村疫情防控值班岗，大学生志愿者参与疫情防控。近日，常袋镇成立疫情防控青年突击队，开展疫情防控志愿服务。目前，常袋镇已有50余名青年志愿者参与疫情防控工作，核酸检测点、疫情防控值班岗，都有他们的身影。常袋镇相关负责人说，这些青年志愿者工作尽心尽力，已经成为当地疫情防控的得力助手。