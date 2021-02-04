有异地就医需求的参保职工、居民 可在网上办理业务

昨日，记者从市医疗保障局获悉，疫情防控期间，为有效减少人员聚集，医保部门倡议广大市民通过网上渠道办理相关医保业务，少跑腿的同时减少聚集风险。都有哪些业务方便网上办，来看看吧。

昨日，记者从市医疗保障局获悉，疫情防控期间，为有效减少人员聚集，医保部门倡议广大市民通过网上渠道办理相关医保业务，少跑腿的同时减少聚集风险。都有哪些业务方便网上办，来看看吧。 昨日，记者从市医疗保障局获悉，疫情防控期间，为有效减少人员聚集，医保部门倡议广大市民通过网上渠道办理相关医保业务，少跑腿的同时减少聚集风险。都有哪些业务方便网上办，来看看吧。 机关事业单位和企业等参保单位，需要办理职工医疗保险新增、接续、中断等业务的，可以通过河南省医疗保障公共服务平台办理，未注册的参保单位需要先注册，再办理业务。 参保职工，有异地就医需求的，可以通过支付宝搜索“豫事办”进入医保专区，通过异地就医备案模块，办理异地就医长期备案手续。 参保居民，有异地就医需求的，可关注“豫保通”微信公众号，根据需要点击省内转诊或者跨省备案后，按照要求填写信息上传资料后即可；同时，也可拨打预约对应县区医保经办部门咨询电话办理相关手续。（记者 王博东 通讯员 黄丛魁）