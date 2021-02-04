本周洛阳多阵雨或雷阵雨 最高气温33℃

今日洛阳多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温21℃到30℃。

今天是末伏的第7天，本月20日就出伏了。告别三伏天，意味着告别一年中最热的时节。不过，需要注意的是，三伏天虽即将结束，“秋老虎”却在虎视眈眈。

昨天，省自然资源厅、省气象局联合发布消息称，8月15日20时至16日20时，河南省地质灾害预警预报达到黄色预警的地区为郑州、南阳西部，信阳、焦作、济源南部局部，三门峡东部局部，洛阳周边，平顶山中部、西部及南部局部，巩义大部，固始南部局部，这些地方发生地质灾害的可能性较大，请注意防范。

来看看本周天气情况。市气象台根据最新气象资料分析，本周受中低层东南气流及地面冷空气的共同影响，部分地区多阵雨或雷阵雨，18日到19日受东移低槽影响，有一次较明显降水过程。

●今天：多云间阴天，有分散性阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温21℃到30℃。

●明天：阴天间多云，有分散性阵雨或雷阵雨，偏东风3级左右，气温21℃到31℃。

●18日(周三)：多云到阴天转阵雨，气温22℃到30℃。

●19日(周四)：阴天有中雨，气温24℃到30℃。

●20日(周五)：多云到晴天，气温23℃到32℃。

●21日(周六)：多云到阴天，有阵雨或雷阵雨，气温22℃到32℃。

●22日(周日)：阴天转多云，部分地区有阵雨，气温23℃到33℃。(记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博)