昨日，记者从市文明办获悉，为做好全员核酸检测准备，市文明办、市卫健委、市志愿者联合会向全市招募疫情防控志愿者500名，参与核酸采样点志愿服务，全力打好疫情防控这场硬仗。

昨日，记者从市文明办获悉，为做好全员核酸检测准备，市文明办、市卫健委、市志愿者联合会向全市招募疫情防控志愿者500名，参与核酸采样点志愿服务，全力打好疫情防控这场硬仗。

此次志愿服务地点为全市各核酸检测点，协助做好信息登记、测温、秩序维护、人员指引等服务工作。服务时间为上午7:00-12:00 ，下午14:00-18:00。

此次招募志愿者要求思想政治坚定，吃苦耐劳、服从组织安排、保证服务时间；年龄18岁至55岁，在城市区内学习、生活、工作人员，假期返洛的高校在读大学生以及有医学专业知识的人员；个人及家庭居住人员身体健康，近一个月内未去过中高风险地区，近一个月内无发热、咳嗽、胸闷等症状；已进行疫苗接种，无中高风险地区旅行史、无确诊病例接触史、高危人员接触史。

凡满足招募条件且愿意加入志愿服务的市民，请扫描洛阳市城市区疫情防控志愿者二维码，按照报名表填写个人信息，就近选择志愿者服务意向(建议每人只选一家医院)。特别提醒的是大学生志愿者需备注返校时间、在读院校、专业学历、完成疫苗接种等信息。报名咨询电话：0379-86861375。(洛报融媒记者 贾臻 通讯员 张宏波 李云庭)