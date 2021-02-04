洛报融媒带您看项目⑿：新安万基2×60万千瓦热电联产机组项目

新安万基2×60万千瓦热电联产机组项目是省级重点民生工程，位于新安县铁门镇，由万基控股集团有限公司建设，总投资55.6亿元，建设内容包括主厂区汽轮机、锅炉、发变组设备及系统、配套建设脱硫脱硝除尘环保系统及化水区、供热首站、煤场区、铁路专用线等。按照计划，今年年底项目首台机组投用，明年3月完成第二台机组建设任务。
新安万基2×60万千瓦热电联产机组项目是省级重点民生工程，位于新安县铁门镇，由万基控股集团有限公司建设，总投资55.6亿元，建设内容包括主厂区汽轮机、锅炉、发变组设备及系统、配套建设脱硫脱硝除尘环保系统及化水区、供热首站、煤场区、铁路专用线等。按照计划，今年年底项目首台机组投用，明年3月完成第二台机组建设任务。
项目概况
新安万基2×60万千瓦热电联产机组项目是省级重点民生工程，位于新安县铁门镇，由万基控股集团有限公司建设，总投资55.6亿元，建设内容包括主厂区汽轮机、锅炉、发变组设备及系统、配套建设脱硫脱硝除尘环保系统及化水区、供热首站、煤场区、铁路专用线等。按照计划，今年年底项目首台机组投用，明年3月完成第二台机组建设任务。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605