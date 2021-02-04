洛报融媒带您看项目⑿：新安万基2×60万千瓦热电联产机组项目

新安万基2×60万千瓦热电联产机组项目是省级重点民生工程，位于新安县铁门镇，由万基控股集团有限公司建设，总投资55.6亿元，建设内容包括主厂区汽轮机、锅炉、发变组设备及系统、配套建设脱硫脱硝除尘环保系统及化水区、供热首站、煤场区、铁路专用线等。按照计划，今年年底项目首台机组投用，明年3月完成第二台机组建设任务。

项目概况

新安万基2×60万千瓦热电联产机组项目是省级重点民生工程，位于新安县铁门镇，由万基控股集团有限公司建设，总投资55.6亿元，建设内容包括主厂区汽轮机、锅炉、发变组设备及系统、配套建设脱硫脱硝除尘环保系统及化水区、供热首站、煤场区、铁路专用线等。按照计划，今年年底项目首台机组投用，明年3月完成第二台机组建设任务。