洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛报融媒带您看项目⑿：新安万基2×60万千瓦热电联产机组项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.15 20:18

　　项目概况

　　新安万基2×60万千瓦热电联产机组项目是省级重点民生工程，位于新安县铁门镇，由万基控股集团有限公司建设，总投资55.6亿元，建设内容包括主厂区汽轮机、锅炉、发变组设备及系统、配套建设脱硫脱硝除尘环保系统及化水区、供热首站、煤场区、铁路专用线等。按照计划，今年年底项目首台机组投用，明年3月完成第二台机组建设任务。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今日起，洛阳地铁运营作出调整
  • 市民乘客注意啦！今天起，洛阳部分公...
  • 洛阳市灾后重建工作推进会召开
  • 比一比，龙门石窟飞天与敦煌飞天有何...
  • 洛阳部分县区民政部门婚姻登记工作有...
  • 偃师一汤馆老板熬制爱心羊肉汤 送给疫...
  • 今日七夕节 洛阳午后局地有阵雨或雷阵雨
  • 100岁的曾云英：爱做家务闲不住 性格...
  • 阿特斯光伏：防疫生产要兼顾
  • 洛阳市开展“争当护花使者，助力疫情...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    汝阳县：建设“四好农...
    洛阳老城区开展全域消...
    疫情防控，母女齐上阵！
    精彩热帖

    古仓街检测点掠影

    天然番茄

    老城十字街

    盐湖人像摄影
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605