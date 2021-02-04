点赞！洛阳两家新型研发机构获评省级优秀

15日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我省首批10家省重大新型研发机构绩效考核结果日前发布，清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地、洛阳尖端技术研究院两家单位获评“优秀”等次。

15日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我省首批10家省重大新型研发机构绩效考核结果日前发布，清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地、洛阳尖端技术研究院两家单位获评“优秀”等次。

新型研发机构是聚焦科技创新需求，集聚高端创新资源，主要从事科学研究、技术创新和研发服务的独立法人机构，其主要功能为开展技术研发、转化科技成果、孵化科技企业及集聚高端人才。

近年，我市积极对接中科院、清华大学、深圳光启等科研院所、高校、行业领军企业，通过多样化组织形态、现代化管理制度和市场化激励机制，构建良好产学研用技术创新生态系统，集聚利用国内外优质创新资源，组建了一批投资多元、机制灵活、管理创新的新型研发机构。截至目前，全市共引进建设新型研发机构14家，累计孵化引进企业200余家，引进培育各类高端人才1000余人，转化科技成果360余项。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 李亚伟)