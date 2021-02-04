十一届洛阳市委实现巡察全覆盖 完成对96个巡察对象的“政治体检”

累计发现问题3582个，移交问题线索1126件，组织处理508人，党纪政务处分350人，移送司法38人，收缴违规违纪款项、挽回经济损失6.1亿元……这是十一届洛阳市委巡察工作向党和人民交出的“成绩单”。日前，随着第十三轮巡察工作的鸣金收兵，标志着十一届洛阳市委巡察“全覆盖”工作全面完成。

累计发现问题3582个，移交问题线索1126件，组织处理508人，党纪政务处分350人，移送司法38人，收缴违规违纪款项、挽回经济损失6.1亿元……这是十一届洛阳市委巡察工作向党和人民交出的“成绩单”。日前，随着第十三轮巡察工作的鸣金收兵，标志着十一届洛阳市委巡察“全覆盖”工作全面完成。

2016年以来，十一届洛阳市委深入学习贯彻习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述，严格落实管党治党政治责任，切实扛起巡察工作主体责任，统筹巡察全覆盖和高质量发展要求持续强化政治监督。在洛阳市委的坚强领导下，巡察工作坚持改革创新不停步，有效发挥了利剑作用，为洛阳建强副中心、形成增长极，持续推动全面从严治党向纵深发展，营造了良好的政治生态和干事创业环境。

注重示范引领，坚守政治定位

巡视是国之利器、党之利器。

作为巡视工作的延伸，十一届洛阳市委坚持把巡察作为履行管党治党责任的直接抓手，坚持看齐紧跟不偏移，在扛稳抓牢主责上求实效。

“市委常委(扩大)会议先后8次研究部署巡察工作，市委书记专题会每轮都充分听取巡察及整改情况汇报。”洛阳市委巡察办有关负责人说，市委注重示范引领，坚持把巡察放在“两个维护”总任务中去谋划，放在全面从严治党总部署中去安排，放在全市中心工作大局中去推动，对深化政治巡察、坚持巡察为民、抓好整改落实、强化成果运用等提出明确要求、划出方法路径，在实践中逐步形成了一套富有洛阳特色的“巡察攻略”。

“你作为党委(党组)书记，在从严治党方面还存在哪些问题？”

“作为单位‘一把手’，你是如何履行抓党建促发展责任的？”

……这是一些被巡察单位党委(党组)主要负责人在巡察组进驻后谈话时被问到的问题。“这样的提问直接犀利，聚焦被巡察单位党的建设、核心职责等查找政治偏差，给我们传递了从严管党治党的强烈信号和压力。”某单位党委主要负责人说。

洛阳市委巡察工作坚守政治巡察定位，把做到“两个维护”作为根本政治任务，紧盯脱贫攻坚、生态环保、乡村振兴、扫黑除恶、等重大决策部署和项目建设、产业发展、优化营商环境等中心工作任务贯彻落实情况，着力从政治上查找、发现、解决问题，充分发挥巡察的“显微镜”“探照灯”作用，推动中央重大决策部署在洛阳落地生根、形成生动实践。

与此同时，洛阳市委巡察工作牢牢把握“以人民为中心”的价值理念，坚持党组织建到哪里，巡察监督就跟进到哪里，把群众反映强烈的突出问题作为主攻方向，着力发现和推动整治群众身边的腐败问题和不正之风。

汝阳县城关镇河西村经过巡察，督促相关部门将污染河道从“臭水沟”建成远近闻名的“白鹭家园”；宜阳县严把农村发展党员关口，巡察排查出“带病入党”等问题党员149人……2016年以来，洛阳市委积极回应群众关注和社会关切，紧盯民生领域群众最急最忧最盼的突出问题，组织开展了公租房配租、公立医院药械采购配送、城市区棚改项目回迁安置等多轮次专项巡察，实现对全市3187个行政村(社区)的巡察全覆盖，严肃查处了一批侵害群众利益的热点难点痛点堵点问题。