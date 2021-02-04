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老板变身配送员 用“云点餐”为顾客提供方便
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.15 16:54

　　“五串腰子，五串板筋，一条烤鱼，没错吧？”

　　“中，晚上6点，准时送到！”

　　15日下午2点多，距离线上开业还有近3小时，36岁的烧烤店老板姚福辉已开始陆续接到订餐电话。自打上周停了堂食，姚福辉就搞起了“云点餐”业务。如今，他每天晚上都要骑着电动车走街串巷，把一把把带着烟火气的烤肉送到顾客手上。

　　2013年，姚福辉在新区开了一家烧烤店。起初，因为位置偏僻，店里的生意并不好。这些年，随着城市迅速发展，烧烤店附近的居民日益增多，生意也变得越来越红火。

　　“干了七八年，多少积累了一些老顾客。有时候，他们专门从大老远开车过来，就为了撸上几串烤肉，喝上几杯小酒。”姚福辉说，上周一，他接到辖区有关部门通知，要求暂停堂食，本想着直接停业休息一阵，可老顾客听说后不愿意了。

　　“大家都让我搞‘云点餐’，还说什么‘没了烤串就没了烟火气，人生就是一段孤独的旅程’，弄得我还挺内疚。”姚福辉说，当晚，他跟媳妇经过再三考虑，决定满足老顾客的要求。每天下午5点开始配送，晚上12点停止营业。

　　第二天，姚福辉把店员们召集了回来，由烧烤师傅和服务员负责烤制和打包，他和老板娘负责配送。

　　“有时候，顾客离得确实太远，但只要我们有条件，都尽量送到。咱开业不是为了挣钱，就是想给顾客们提供方便。”姚福辉说，生意之外，更是人情。疫情防控当下，顾客吃的不仅仅是烧烤，更是对平凡热辣的回味，期待生活早日回到正轨。(洛报融媒记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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