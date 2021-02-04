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首次尝试“云相亲” 洛阳85后小伙儿寻觅另一半
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.15 16:54

　　受疫情影响，暂时无法参加线下相亲活动，单身男青年吴帅阳首次触电“云相亲”，希望通过线上平台找到可以相伴一生的那个她。

　　短发、黑框眼镜、一件白T恤，吴帅阳给人的第一印象是干净利落。他今年35岁，孟津区人，大学毕业，有车有房，在我市一家运动类商场上班，还开有一家广告工作室。个人条件还不错，为何还是单身？谈及个人问题，吴帅阳也后悔没早找对象。

　　吴帅阳大学毕业后，一心扑在工作上，想着先在事业上站稳脚跟再找不迟。然而，时间一晃而过，他逐渐成了大家眼中的大龄未婚青年。为找到心仪的女孩，今年4月，他参加了由洛阳晚报红娘帮帮团组织的线下相亲活动。“在活动上认识了一个女孩，后来聊天发现我们的共同话题很少。”吴帅阳说，受疫情影响，无法参加线下相亲活动，看到红娘帮帮团在抖音上组织线上相亲活动，他果断报名参加。

　　在红娘帮帮团6日组织的线上相亲活动中，吴帅阳上线连麦，认识了一个女孩，不过见面后发现对方不是自己喜欢的类型。14日七夕节，他再次参加线上相亲活动，寻觅合适对象。他认为，线上相亲方便高效，打破了地域限制，能在短时间内让不少女孩对自己有所了解，节约了线下相亲的时间成本。“我对另一半要求并不高，我的性格属于外向开朗的，想找一个跟我差不多性格的女孩，生活合拍聊得来就行。”吴帅阳说。

　　七夕节当天，吴帅阳在线上相亲活动上看到一个女孩不错，但没记住对方的联系方式，目前正通过红娘帮帮团红娘寻找女孩，准备要到联系方式后约对方出来见一面。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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