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疫情防控期间洛阳车管业务办理攻略，请查收！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳交警车管所 2021.08.15 11:54

　　近期，全省车管业务因汛情造成无法办理，业务大量积压，鉴于当前疫情防控形势的严峻需要，为认真贯彻落实各级疫情防控工作部署要求，切实做好疫情防控工作，最大程度的减少人员聚集，降低交叉感染风险，现就车管业务开通后办理相关流程提示如下：

　　网上办

　　疫情防控期间，建议大家尽量减少出行，通过网上办理业务，避免疫情传播风险。大家可通过“交管12123”手机APP、互联网交通安全综合服务平台(ha.122.gov.cn)办理以下车管业务:申领临时号牌，补换行驶证，变更车主联系方式，补换号牌，申领、补领六年免检合格标志。

　　就近办

　　目前我市有32家登记服务站可以办理以下车辆业务：新车注册、二手车过户、抵押登记、补换行驶证、补换号牌，大家可选择就近办理。(附件一)

　　邮寄办

　　目前我市有82家警邮服务网点可以办理以下车辆业务：补换行驶证，变更车主联系方式，补换号牌，换领检验合格标志，六年以内免检车辆申领检验标志，抵押、解押登记(附件二)。 疫情当前，为降低风险，车辆抵押、解押业务洛阳市车管所暂缓受理，视疫情形势适时恢复。(恢复时间另行通知)

　　预约办

　　1、预约办理小型汽车、小型新能源汽车注册登记业务。预约方式：通过“洛阳警民通”微信公众号预约办理，洛阳市车管所以及各机动车登记服务站均可预约。登记流程：微信关注“洛阳警民通”公众号，选择“新车入户”按照提示进行操作，到界面内流水状态显示为“预约成功，请到预约地点查验车辆”，操作完成。2、预约办理小型汽车、小型新能源汽车转入业务。预约方式：通过“洛阳警民通”微信公众号预约洛阳市车管所一分所办理。登记流程：微信关注“洛阳警民通”公众号，选择“转入”按照提示进行操作，到界面内流水状态显示为“预约成功，请到预约地点查验车辆”，操作完成。3、注意事项：办理注册登记需提前购买好车辆购置税及保险，按预约时间凭“预约成功界面”及相关资料到相应的车管所及服务站现场办理。

　　疫情防控温馨提示

　　1、请前来车管所现场办理业务的群众做好自身防护措施。佩戴好口罩，出示身份证、“洛康码”、“通信大数据行程卡”，配合工作人员做好个人相关信息登记、测量体温，排队等候间隔保持1米以上，减少肢体接触和公共物品接触，无关人员请勿陪同。

　　2、按照车管所工作人员引导有序进入业务大厅，办理车管窗口业务实行“1车1人实名制”叫号办理。

　　3、请按预约时间到场，避免因提前到场造成人员聚集，积极配合车管所现场工作人员做好疫情防控检查，耐心听从保安指引安排。
[ 责任编辑：崔利利]
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