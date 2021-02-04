洛阳78岁老人爱上“云买菜” 把日子过得有滋有味儿

昨天下午，家住涧西区洛铜34街坊的金玉贵老人，从洛报集团涧西读者服务中心配送员芦晓丽手中接过他订购的蜜薯，高兴地说：“这么快就送来啦！刚好我晚上蒸点儿，吃个新鲜。”

昨天下午，家住涧西区洛铜34街坊的金玉贵老人，从洛报集团涧西读者服务中心配送员芦晓丽手中接过他订购的蜜薯，高兴地说：“这么快就送来啦！刚好我晚上蒸点儿，吃个新鲜。”

当天一大早，芦晓丽接到78岁金玉贵老人的电话，就第一时间赶到老人住的小区，帮他在购时惠App上下单，订购了一箱蜜薯。几个小时后，芦晓丽将蜜薯送到老人手中。

这样“云买菜”的方式，金玉贵老人已不是第一次了。3天前，他让芦晓丽帮忙下单，在购时惠网上商城买了两箱夏黑葡萄；一个星期前，他在线买了牛肉、桃子等……

“去年春节，正赶上疫情，我一次性在购时惠上买了五六百块钱的东西哩！”金玉贵老人说，他是《洛阳晚报》的忠实读者，订了十几年晚报，自然也信赖购时惠。

去年疫情期间，金玉贵老人担心自己年纪大了，出门买菜有风险，他又不会用智能手机，就让芦晓丽帮忙在线下单、送货上门。后来，他尝到甜头，习惯并爱上了这种方式。

“我爱吃肉，几乎每天都会喝两盅小酒，在购时惠买得最多的就是肉，牛肉、腊肉、火腿都很好吃，价格实在，关键是方便。”金玉贵老人说。

他还经常拉上小区里的老伙计“拼单”，“宅在家就能买到新鲜的东西，这么方便的购物方式，咱老年人也不能掉队呀！”(洛报融媒记者 仝景菁 通讯员 邓丽峰 文/图)