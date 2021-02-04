家门都没出！“云招聘”让洛阳00后小伙儿实现就业

“两个字，‘顺畅’！”对家住涧西区的小周来说，这两个字准确地概括了他不久前经历的一次“云招聘”。已经上岗半个多月的他这样分享自己的感受：“选择多、不踩坑、有保障。”小周名叫周玉杰，今年21岁，是郑州旅游职业学院酒店管理专业的应届毕业生。毕业后，他并没有着急找工作，而是选择去驾校学开车。

“两个字，‘顺畅’！”对家住涧西区的小周来说，这两个字准确地概括了他不久前经历的一次“云招聘”。已经上岗半个多月的他这样分享自己的感受：“选择多、不踩坑、有保障。”小周名叫周玉杰，今年21岁，是郑州旅游职业学院酒店管理专业的应届毕业生。毕业后，他并没有着急找工作，而是选择去驾校学开车。

上月，顺利拿到驾照的小周开始投简历求职。令他没想到的是，全国多地陆续出现的散发疫情，一下子打乱了他求职的步伐。“投出去的简历大多没回音，很多线下招聘会也因为疫情防控需要停办了。”小周说，因为没法出去找工作，赋闲在家的他陷入了迷茫，“完全不知道下一步该怎么走。”

7月中旬，小周在手机上看到，涧西区人社部门正在举办“万人助万企”大型网络招聘会，面向各类劳动者提供就业岗位，于是便拨打了咨询电话。

“接线的工作人员详细询问了我的个人情况和求职意向，到了月底，就有单位联系我了。”小周说，联系他的是涧西区一家知名国际大饭店的人事部门工作人员，对方在电话中对他进行了一番“云面试”。三天后，他接到了入职培训的通知。目前，他的岗位是前台接待，主要工作是为顾客办理入住等各项服务。

“求职过程非常顺畅，不用出门，一切都在线上搞定。”小周说，前两天，他接到了涧西区人社部门的回访电话，工作人员不仅向他核实了劳动合同签订、“五险”缴纳等情况，还询问了他的工作感受和心态，这让他很是感动。

“疫情防控期间，政府举办‘云招聘’活动，不仅为我们提供了更多就业机会和选择，也帮我们避开了求职路上的那些‘坑’，我很感激。”小周说。(洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 高德权 文/图)