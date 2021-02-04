洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

家门都没出！“云招聘”让洛阳00后小伙儿实现就业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.15 10:05

　　“两个字，‘顺畅’！”对家住涧西区的小周来说，这两个字准确地概括了他不久前经历的一次“云招聘”。已经上岗半个多月的他这样分享自己的感受：“选择多、不踩坑、有保障。”小周名叫周玉杰，今年21岁，是郑州旅游职业学院酒店管理专业的应届毕业生。毕业后，他并没有着急找工作，而是选择去驾校学开车。

　　上月，顺利拿到驾照的小周开始投简历求职。令他没想到的是，全国多地陆续出现的散发疫情，一下子打乱了他求职的步伐。“投出去的简历大多没回音，很多线下招聘会也因为疫情防控需要停办了。”小周说，因为没法出去找工作，赋闲在家的他陷入了迷茫，“完全不知道下一步该怎么走。”

　　7月中旬，小周在手机上看到，涧西区人社部门正在举办“万人助万企”大型网络招聘会，面向各类劳动者提供就业岗位，于是便拨打了咨询电话。

　　“接线的工作人员详细询问了我的个人情况和求职意向，到了月底，就有单位联系我了。”小周说，联系他的是涧西区一家知名国际大饭店的人事部门工作人员，对方在电话中对他进行了一番“云面试”。三天后，他接到了入职培训的通知。目前，他的岗位是前台接待，主要工作是为顾客办理入住等各项服务。

　　“求职过程非常顺畅，不用出门，一切都在线上搞定。”小周说，前两天，他接到了涧西区人社部门的回访电话，工作人员不仅向他核实了劳动合同签订、“五险”缴纳等情况，还询问了他的工作感受和心态，这让他很是感动。

　　“疫情防控期间，政府举办‘云招聘’活动，不仅为我们提供了更多就业机会和选择，也帮我们避开了求职路上的那些‘坑’，我很感激。”小周说。(洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 高德权 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·高龄产妇遇“狠心”医生 这个结局很暖心
  • ·八旬老人出现心包积液 竟是甲状腺惹的祸
  • ·医生：嘴角长唇疱疹一周左右可自愈 会传染
    		•
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
    相见不如上线 逛景只需一键
        为加强疫情防控、避免人员聚集，我市各博物馆已暂停开放。
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
  • ·这个小游园：远离闹市区，“安全”是主题
    		•
    		 
    新闻排行
  • 今日起，洛阳地铁运营作出调整
  • 市民乘客注意啦！今天起，洛阳部分公...
  • 洛阳市灾后重建工作推进会召开
  • 比一比，龙门石窟飞天与敦煌飞天有何...
  • 洛阳部分县区民政部门婚姻登记工作有...
  • 偃师一汤馆老板熬制爱心羊肉汤 送给疫...
  • 今日七夕节 洛阳午后局地有阵雨或雷阵雨
  • 100岁的曾云英：爱做家务闲不住 性格...
  • 阿特斯光伏：防疫生产要兼顾
  • 洛阳市开展“争当护花使者，助力疫情...
    		•
    百姓呼声
  • · 免费的电动车上牌照，为啥强卖三责险？
  • · 芳华路接纱厂路路口桥梁震动是否正常
    • 精彩图片
    洛阳民航家属院：老旧...
    汝阳县：建设“四好农...
    洛阳老城区开展全域消...
    疫情防控，母女齐上阵！
    精彩热帖

    古仓街检测点掠影

    天然番茄

    老城十字街

    盐湖人像摄影
    /沿黄公路（新安段）
    /志愿者在行动
    /【光影瞬间】其乐融融的好姐妹
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605