事关秋季开学！洛阳市教育局发布指导意见

14日晚，洛阳市教育局发布指导意见，对今年秋季开学提出具体要求。

14日晚，洛阳市教育局发布指导意见，对今年秋季开学提出具体要求。

在洛师生坚持打卡

洛阳市教育局有关负责人介绍，在洛师生要提前做好钉钉打卡，做好开学前14天健康监测， 12岁以上在校学生和教职工接种疫苗应接尽接，学校通知后按时返校。

在外地师生实行分类指导

市教育局负责人介绍，在外地师生按照所处区域风险等级，分为三种情况进行指导。

【在洛阳外低风险地区】

在洛阳外低风险地区师生员工要尽快返洛，并按要求做核酸检测，居家健康监测满14天后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。

【在洛阳外中高风险地区所在县(市、区，直辖市为所在区)】

在洛阳外中高风险地区所在县(市、区，直辖市为所在区)及14天内有该区域旅居史的师生员工，暂不返洛；待所在区域降为低风险地区后方可返洛，但需持出发前48小时内核酸检测阴性证明。在抵洛当日、满7天、满14天时各进行一次核酸检测；抵洛后实施14天健康监测，健康监测期满后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。

【在洛阳外中高风险地区所在地级市域内其他县(市、区，直辖市为所在区)】

在洛阳外中高风险地区所在地级市域内其他县(市、区，直辖市为所在区)的师生员工可以返洛，但需持登机、登车前48小时内核酸检测阴性证明。在抵洛当日、满7天、满14天时各进行一次核酸检测；抵洛后实施14天健康监测，健康监测期满后持48小时内核酸检测阴性证明方可返校。

【相关返洛人员家属】

在洛阳的各级各类学校师生员工共同居住的家庭成员有前述情形的，师生员工家庭成员抵洛满14天、核酸检测阴性后，师生员工持本人48小时内核酸检测阴性证明方可返校。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 陈钢)