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市民乘客注意啦！今天起，洛阳部分公交线路有调整
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳公交 2021.08.14 12:19

　　根据疫情防控期间运营实际和道路通行情况，8月14日起，市公交集团对这些线路进行临时调整。

　　一、V10路、89路分别临时调整至大所村口和西草店南调头返回。

　　二、因将军路封闭施工，83路临时调整至机场路阿新大道口调头返回。

　　三、D1路停运。

　　四、11路、33路、41路、61路、68路、92路、102路、202路恢复解放路中州中路口站的使用。

　　公交集团将根据道路封闭情况适时调整线路走向，及时公示相关信息。
[ 责任编辑：苑曼琳]
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