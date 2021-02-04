市民乘客注意啦！今天起，洛阳部分公交线路有调整

根据疫情防控期间运营实际和道路通行情况，8月14日起，市公交集团对这些线路进行临时调整。
根据疫情防控期间运营实际和道路通行情况，8月14日起，市公交集团对这些线路进行临时调整。
根据疫情防控期间运营实际和道路通行情况，8月14日起，市公交集团对这些线路进行临时调整。
一、V10路、89路分别临时调整至大所村口和西草店南调头返回。
二、因将军路封闭施工，83路临时调整至机场路阿新大道口调头返回。
三、D1路停运。
四、11路、33路、41路、61路、68路、92路、102路、202路恢复解放路中州中路口站的使用。
公交集团将根据道路封闭情况适时调整线路走向，及时公示相关信息。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605