市民乘客注意啦！今天起，洛阳部分公交线路有调整

根据疫情防控期间运营实际和道路通行情况，8月14日起，市公交集团对这些线路进行临时调整。

根据疫情防控期间运营实际和道路通行情况，8月14日起，市公交集团对这些线路进行临时调整。 根据疫情防控期间运营实际和道路通行情况，8月14日起，市公交集团对这些线路进行临时调整。 一、V10路、89路分别临时调整至大所村口和西草店南调头返回。 二、因将军路封闭施工，83路临时调整至机场路阿新大道口调头返回。 三、D1路停运。 四、11路、33路、41路、61路、68路、92路、102路、202路恢复解放路中州中路口站的使用。 公交集团将根据道路封闭情况适时调整线路走向，及时公示相关信息。