今日起，洛阳地铁运营作出调整

受疫情影响，结合洛阳地铁1号线客流情况，本着科学合理利用运能的原则，自8月14日起，地铁1号线工作日、双休日6:30～7:30、21:30～22:30行车间隔调整为15分钟，其他时间保持不变，请广大乘客合理安排出行时间。
受疫情影响，结合洛阳地铁1号线客流情况，本着科学合理利用运能的原则，自8月14日起，地铁1号线工作日、双休日6:30～7:30、21:30～22:30行车间隔调整为15分钟，其他时间保持不变，请广大乘客合理安排出行时间。
关于洛阳地铁运营调整的通告
受疫情影响，结合洛阳地铁1号线客流情况，本着科学合理利用运能的原则，自8月14日起，地铁1号线工作日、双休日6:30～7:30、21:30～22:30行车间隔调整为15分钟，其他时间保持不变，请广大乘客合理安排出行时间。
洛阳地铁会密切关注客流变化，及时做好运营调整，竭诚为您提供优质、贴心的服务，感谢您对洛阳地铁的关注。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605