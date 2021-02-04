今日起，洛阳地铁运营作出调整

受疫情影响，结合洛阳地铁1号线客流情况，本着科学合理利用运能的原则，自8月14日起，地铁1号线工作日、双休日6:30～7:30、21:30～22:30行车间隔调整为15分钟，其他时间保持不变，请广大乘客合理安排出行时间。

受疫情影响，结合洛阳地铁1号线客流情况，本着科学合理利用运能的原则，自8月14日起，地铁1号线工作日、双休日6:30～7:30、21:30～22:30行车间隔调整为15分钟，其他时间保持不变，请广大乘客合理安排出行时间。 关于洛阳地铁运营调整的通告 受疫情影响，结合洛阳地铁1号线客流情况，本着科学合理利用运能的原则，自8月14日起，地铁1号线工作日、双休日6:30～7:30、21:30～22:30行车间隔调整为15分钟，其他时间保持不变，请广大乘客合理安排出行时间。 洛阳地铁会密切关注客流变化，及时做好运营调整，竭诚为您提供优质、贴心的服务，感谢您对洛阳地铁的关注。