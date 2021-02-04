今日七夕节 洛阳午后局地有阵雨或雷阵雨

今天多云转晴天，凌晨到上午部分地区有雾，午后局地有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温18℃到29℃。

七夕节前夕，我市迎来阴雨天气。昨天，河南省气象服务中心发布消息称，12日18时至13日6时，焦作、郑州局地出现大暴雨，新乡、济源、洛阳、开封、商丘局地出现暴雨，三门峡、许昌、周口、信阳局地出现大雨。

今日七夕节，很多人都听过牛郎织女的传说，相传他们化身天上的牵牛星和织女星，被银河阻隔，忍受离别之苦，每年七夕这天才能通过鹊桥相会。因此，七夕节也象征着美丽、浪漫的爱情，流传至今。

迎来节日的同时，我们也要防范天气导致的灾害。昨天，省自然资源厅、省气象局联合发布消息称，8月13日20时至14日20时，河南省地质灾害预警预报达到黄色预警的地区为：郑州、南阳西部，信阳、济源、焦作南部，三门峡南部及东部，洛阳周边，平顶山中部及西部，巩义大部，汝州北部局部，发生地质灾害的可能性较大，请注意防范。

来看看双休日天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受高空西北气流及地面辐射降温的共同影响，预计：今天多云转晴天，凌晨到上午部分地区有雾，午后局地有阵雨或雷阵雨，偏东风2级到3级，气温18℃到29℃；明天，晴天到多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏东风3级到4级，气温19℃到30℃。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 郭铭博）