100岁的曾云英：爱做家务闲不住 性格开朗人大度

今年100岁的曾云英，出生在现洛龙区关林街道槐树湾村一个贫苦农民家庭。她没有上过学，成年后经人介绍，与现洛龙区安乐镇赵村的赵万祥结为夫妻。两个人以种地为生，辛勤劳作，养育了5个子女。目前，老人由子女们轮流赡养，颐养天年。

母女情深

粒粒麦，细细拣

人生经历

今年100岁的曾云英，出生在现洛龙区关林街道槐树湾村一个贫苦农民家庭。她没有上过学，成年后经人介绍，与现洛龙区安乐镇赵村的赵万祥结为夫妻。两个人以种地为生，辛勤劳作，养育了5个子女。目前，老人由子女们轮流赡养，颐养天年。