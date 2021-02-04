100岁的曾云英：爱做家务闲不住 性格开朗人大度

今年100岁的曾云英，出生在现洛龙区关林街道槐树湾村一个贫苦农民家庭。她没有上过学，成年后经人介绍，与现洛龙区安乐镇赵村的赵万祥结为夫妻。两个人以种地为生，辛勤劳作，养育了5个子女。目前，老人由子女们轮流赡养，颐养天年。
今年100岁的曾云英，出生在现洛龙区关林街道槐树湾村一个贫苦农民家庭。她没有上过学，成年后经人介绍，与现洛龙区安乐镇赵村的赵万祥结为夫妻。两个人以种地为生，辛勤劳作，养育了5个子女。目前，老人由子女们轮流赡养，颐养天年。
人生经历
今年100岁的曾云英，出生在现洛龙区关林街道槐树湾村一个贫苦农民家庭。她没有上过学，成年后经人介绍，与现洛龙区安乐镇赵村的赵万祥结为夫妻。两个人以种地为生，辛勤劳作，养育了5个子女。目前，老人由子女们轮流赡养，颐养天年。
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