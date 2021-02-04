携手献血 洛阳这对夫妻浪漫迎七夕

西工区洛北街道大路口村的一对夫妻，用自己的热血写下了一个关于七夕的美好故事。故事的主人公是同为56岁的马进军和妻子张亭叶，他们都是洛阳百次献血者。昨日，在七夕前一天，记者在纱厂南路献血屋见到了这对让人钦佩的夫妻。
西工区洛北街道大路口村的一对夫妻，用自己的热血写下了一个关于七夕的美好故事。故事的主人公是同为56岁的马进军和妻子张亭叶，他们都是洛阳百次献血者。昨日，在七夕前一天，记者在纱厂南路献血屋见到了这对让人钦佩的夫妻。
西工区洛北街道大路口村的一对夫妻，用自己的热血写下了一个关于七夕的美好故事。故事的主人公是同为56岁的马进军和妻子张亭叶，他们都是洛阳百次献血者。昨日，在七夕前一天，记者在纱厂南路献血屋见到了这对让人钦佩的夫妻。
那一年，他们加入无偿献血者队伍
说起各自第一次献血，夫妻俩记忆犹新。
2008年4月26日，马进军第一次走进献血屋。“听说献血好，虽然我那时候还弄不清楚到底咋好，但一想到献血能帮别人，就来了。”他说，在医生的介绍下，他当时选择捐献单采血小板。
那次献血后不久，汶川地震发生，为了驰援灾区，洛阳市中心血站第一时间组织热心市民无偿献血。“走吧，我带你去，献血对身体没坏处，你看我，比以前还有劲儿！”2008年6月6日，马进军带着张亭叶来到了献血屋。
夫妻俩就这样，走上了无偿献血的道路。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605