携手献血 洛阳这对夫妻浪漫迎七夕

西工区洛北街道大路口村的一对夫妻，用自己的热血写下了一个关于七夕的美好故事。故事的主人公是同为56岁的马进军和妻子张亭叶，他们都是洛阳百次献血者。昨日，在七夕前一天，记者在纱厂南路献血屋见到了这对让人钦佩的夫妻。

西工区洛北街道大路口村的一对夫妻，用自己的热血写下了一个关于七夕的美好故事。故事的主人公是同为56岁的马进军和妻子张亭叶，他们都是洛阳百次献血者。昨日，在七夕前一天，记者在纱厂南路献血屋见到了这对让人钦佩的夫妻。

那一年，他们加入无偿献血者队伍

说起各自第一次献血，夫妻俩记忆犹新。

2008年4月26日，马进军第一次走进献血屋。“听说献血好，虽然我那时候还弄不清楚到底咋好，但一想到献血能帮别人，就来了。”他说，在医生的介绍下，他当时选择捐献单采血小板。

那次献血后不久，汶川地震发生，为了驰援灾区，洛阳市中心血站第一时间组织热心市民无偿献血。“走吧，我带你去，献血对身体没坏处，你看我，比以前还有劲儿！”2008年6月6日，马进军带着张亭叶来到了献血屋。

夫妻俩就这样，走上了无偿献血的道路。