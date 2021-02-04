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河南省优秀党务工作者虞跨海：力学专家的四个“力”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.14 08:30

　　前不久，河南科技大学土木工程学院工程力学系党支部书记虞跨海获评河南省优秀党务工作者。作为一位力学专家，在他看来，工程力学系党支部最大的优势就在于找准了四个“力”，实现了精准发力。

　　四个“力”指的是日常教学“尽心竭力”、教师团队“力学笃行”、科研能力“力争上游”、社会服务“协力同行”。

　　在教学上，工程力学系作为工科基础课教学单位，承担了河南科技大学近90个班级约2800名本科生的力学理论课与实验课教学工作。

　　工程力学系有60多年历史，教学方法和思路比较完善。但去年因为疫情，学校延迟开学，大范围线上教学是个不小的挑战。

　　为不耽误正常教学进度，党支部紧急召开线上党员大会，安排云端教学任务，对教师进行线上教学培训。13次在线课程教学研讨会、50余场师生视频会议、百余节线上精品课……一系列“组合拳”保证了教学工作的有序开展。

　　在教师团队上，工程力学系党支部采用自身培养和外部引进相结合，推动高层次人才建设。目前，该系现有教师26人。其中，教授6人，博导3人，副教授8人。

　　眼下正值暑假，虞跨海依旧忙碌，家、实验室几乎成了他生活中的两点一线。“我们很多教师都是如此，暑期没有教学任务，更要全力做好科研，力争上游。”虞跨海说。

　　近年来，该系承担国家自然科学基金、国防基础科研项目等纵向科研项目及企业合作项目50余个，获省部级科技奖励5项、发明专利50余项。

　　在社会服务方面，虞跨海说：“我们党支部在做好教学科研的同时，还通过技术创新、工作模式创新、项目载体创新等方式，为企业提供技术服务，协力发展。近年来入校科研经费1800多万元。”

　　由于工作成绩突出，工程力学系党支部连续3年获评河南科技大学先进党支部，还获评全国高校党建工作“样板党支部”创建单位、全国高校“双带头人”教师党支部书记工作室创建单位。（记者 郭飞飞 通讯员 王文胜）
[ 责任编辑：马佳佳]
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