偃师一汤馆老板熬制爱心羊肉汤 送给疫情防控一线人员

昨日中午，在偃师区顾县镇段西村防疫卡点，防疫人员喝着鲜美的羊肉汤，吃着香喷喷的烙馍，脸上洋溢着幸福的笑容。他们喝的羊肉汤，是当地一汤馆老板董玲霞送来的爱心汤。

昨日中午，在偃师区顾县镇段西村防疫卡点，防疫人员喝着鲜美的羊肉汤，吃着香喷喷的烙馍，脸上洋溢着幸福的笑容。他们喝的羊肉汤，是当地一汤馆老板董玲霞送来的爱心汤。

董玲霞熬制的段湾小娃羊肉汤，被认定为偃师区非物质文化遗产，其汤馆有30多年历史，她是第三代传承人。平时，汤馆生意不错，吸引不少汤客前来喝汤。最近，董玲霞与丈夫吴现青响应当地防疫号召，停止堂食。夫妻俩在关注疫情之余，看到镇、村党员干部与志愿者坚守在防疫一线，风吹日晒、夜以继日，他们决定为防疫一线人员熬制一锅爱心羊肉汤。

昨日一早，董玲霞夫妇采购10多公斤鲜羊肉，精心熬制了一大锅鲜汤，还烙了几十个烙馍。11时许，他们将羊肉汤、烙馍连同餐盒装上车，趁热送到顾县镇的各个防疫卡点。

段西、段东、李湾、苗湾……董玲霞夫妇依次来到17个防疫卡点，将热腾腾的羊肉汤送到大家跟前。“放开喝吧，管饱！”董玲霞笑着说。平时大家对汤馆生意没少照顾，能在特殊时期提供力所能及的帮助，他们很高兴。（记者 魏巍 通讯员 王雷）