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永远把伟大建党精神继承下去发扬光大
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.14 08:30

洛宁县李翔梧纪念馆

　　精神要义

　　在庆祝中国共产党成立100周年大会上，习近平总书记指出，一百年前，中国共产党的先驱们创建了中国共产党，形成了坚持真理、坚守理想，践行初心、担当使命，不怕牺牲、英勇斗争，对党忠诚、不负人民的伟大建党精神，这是中国共产党的精神之源。

　　在防汛救灾的第一线，无数党员冲锋在前，以血肉之躯，坚守在最险处、战斗在最前沿；在疫情防控的最前沿，无数党员闻令而动、挺身而出，筑牢联防联控、群防群控的严密防线，让党旗在疫情防控一线高高飘扬……

　　一百年风雨兼程，一百年沧桑巨变。从1921年到2021年，百年风雨未改中国共产党的本色。伟大建党精神，贯穿于百年征程，深植于洛阳每一个党员心中。

　　坚持真理、坚守理想——

　　革命理想高于天，理想信念之火一经点燃就会产生巨大的精神力量。因不满洛阳陇海铁路工人被铁路管理方剥削，游天洋等积极向铁路工人宣传马克思主义，并组织开展工人运动。1921年12月，河南第一个党组织——中共洛阳组诞生。正是真理、理想的力量，促成了中共洛阳组的诞生，也让游天洋为工人运动奋斗到生命最后一刻。

　　践行初心、担当使命——

　　“从加入中国共产党那一天起，我就做好了以身许国、一生献科学的准备。”说这话的是中国科学院资深院士、“时代楷模”陈俊武。在70多年的工作历程中，陈俊武把个人理想自觉融入新中国建设，融入党的事业。如今，他仍然不忘初心，默默奉献。

　　不怕牺牲、英勇斗争——

　　“同志们，你们前进吧！革命，一定会胜利的！一定要找到党！” 1935年3月，洛宁籍党员李翔梧为掩护战友突围，与敌人拼死相搏，牺牲时年仅28岁，为革命流尽最后一滴血。

　　要奋斗就会有牺牲，要进步就必须付出。正是无数共产党员不怕牺牲、英勇斗争，我们党才取得了一系列胜利。

　　对党忠诚、不负人民——

　　对党无限忠诚，对人民无限热爱，这是共产党员的忠诚内涵和人民情怀。曾任栾川县潭头镇副镇长的马海明，带领群众开发重渡沟，一次次披荆斩棘、不顾艰险地跋涉在山岭沟坎之间。没有开发资金，马海明把家里的房子抵押了，甚至还把女儿的压岁钱也拿来花了。这一切，都是为了让百姓赶走贫穷，过上好日子。

　　平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危难关头豁得出来。从游天洋到“杰出共产主义战士”李翔梧，从“泥腿子干部”马海明到“时代楷模”陈俊武……河洛大地上的共产党员继承红色基因，弘扬伟大建党精神，不懈怠、不骄傲，一鼓作气、再接再厉，奋勇向前，创造了无愧于时代、无愧于人民、无愧于先辈的业绩，铸就了河洛大地鲜明的精神底色。

　　今日之洛阳，我们党已经从当初的1个党小组3名党员，发展壮大到拥有1.5万多个党组织45万多名党员。在共产党的领导下，洛阳经济社会发展取得了令人瞩目的成就。

　　百年风雨兼程，百年风华正茂。从中共洛阳组诞生的那一刻起，伟大建党精神就成为滋养万千洛阳共产党员的精神之源，并不断生长、延续、传承、发展。在新的伟大征程上，我们将永远把伟大建党精神继承下去、发扬光大，赓续共产党人精神血脉，继续书写新的精神史诗！（记者 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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