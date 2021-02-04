洛阳部分县区民政部门婚姻登记工作有所调整

昨日，记者从市民政局社会事务科了解到，目前我市各县区民政部门可结合新冠疫情防控实际，自主决定婚姻登记人员数量和预约形式。

昨日，记者从市民政局社会事务科了解到，目前我市各县区民政部门可结合新冠疫情防控实际，自主决定婚姻登记人员数量和预约形式。

记者走访得知，西工区民政局婚姻登记处考虑到婚姻登记人流量不大，暂未实行网上预约。该局婚姻登记处的婚姻家庭辅导站已暂停提供服务，恢复时间待定。

昨日上午，记者从偃师区民政局获悉，该局婚姻登记中心昨起受理婚姻登记网上预约服务，每日仅受理预约成功的20对婚姻登记业务。来大厅办事人员请配合工作人员管理，戴好口罩，测量体温，提前打开并出示健康码及行程码。

办理网上预约服务流程：当事人请提前一天登录支付宝，点击豫事办，点击婚姻，进入结婚、离婚登记预约窗口申请，可在豫事办上查询预约结果。（记者 余子愚 实习生 马晴晴 通讯员 戎梦）