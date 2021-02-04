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洛阳市灾后重建工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.14 08:17

　　按照市委、市政府部署要求，昨日，全市灾后重建工作推进会召开，通报有关情况，对做好灾后重建工作进行再部署。

　　市委常委、常务副市长王琰君指出，做好灾后重建工作，关乎受灾群众生产生活和企业复工复产，关乎全年经济社会发展目标任务完成，是当前全市的一项十分重要的政治任务、民生工程。要始终坚持以人民为中心，正视存在问题、保持清醒忧患，强化统筹结合、强化系统思维，全力以赴做好灾后重建各项工作。

　　王琰君强调，各级各部门要迅速行动起来，组建灾后重建督导指导工作组，推动受灾地区迅速抓好责任落实，着力争取工作主动；把灾情摸准摸透，做到底子清、问题实，确保心中有数；把项目核实好编报好实施好，实行台账式清单式专班式管理，抓进度、保质量、保安全，及早完工发挥效益；把资金划拨到位，专人专账管理，严禁挤占挪用；加快倒房重建、水毁工程等建设进度，帮助受灾群众尽快重建家园；做好农作物改种、畜禽补栏增养工作，抓好农业生产恢复工作；深入开展“万人助万企”活动，做好工商业企业恢复生产工作；把各类安全生产隐患排查清、整改好，确保安全生产形势整体稳定。

　　会议以视频的形式召开。会上通报了我市灾情损失情况、灾后重建工作进展及存在的问题，市发改、财政部门对做好相关工作进行具体部署，伊川、洛宁作了表态发言。（记者 李东慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
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