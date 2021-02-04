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洛阳市开展“争当护花使者，助力疫情防控”志愿服务活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.14 08:17

　　昨日，记者从市文明办获悉，为更好地服务奋战在疫情防控一线的医疗卫生机构、社区等相关工作人员，发扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，我市开展“争当护花使者，助力疫情防控”志愿服务活动。

　　市文明办联合志愿者联合会，动员更多的社会团队和爱心人士参与志愿服务活动，把志愿服务向基层延伸、向社区延伸、向一线防疫人员延伸。同时，市文明办对各级文明单位作出以下要求：

　　各县区文明办要积极主动与所在地疫情防控指挥部协调沟通，了解防疫动态和志愿服务需求，动员广大志愿者、志愿组织及大中专院校学生“争当护花使者”；与防疫一线相关单位主动对接，及时了解一线人员实际困难，采取就近服务原则，及时安排志愿者无缝对接；有条件的单位可以利用新时代文明实践中心(所、站)、社区文化活动中心、报告室等场地，对疫情防控一线人员家中6岁以上学龄儿童进行集中托管。

　　有针对性地开展志愿服务活动，力求做到“一事一策”；各级文明单位积极开展“四送一助力”(夏日送清凉、防疫送物资、餐点送盒饭、家庭送关怀，助力社区疫情防控)专项活动；采取线上线下相结合的方式慰问疫情防控一线人员的家人，为困难家庭提供帮助。（记者 贾臻 通讯员 张宏波）
[ 责任编辑：马佳佳]
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