七夕今宵看七巧 这些七夕习俗你了解多少？

今晚，中国传统节日七夕节的前夜，河南卫视《七夕奇妙游》如约而至，又双叒叕用传统文化惊艳观众！

今晚，中国传统节日七夕节的前夜，河南卫视《七夕奇妙游》如约而至，又双叒叕用传统文化惊艳观众！

九洲池拍摄现场

在隋唐洛阳城九洲池实景录制的歌曲《给女孩》，让不少网友直呼“破防了”。节目中融入了七夕节女孩子洗发、梳妆、染指甲、投针验巧、祭拜织女星、穿针乞巧等我国古代七夕节民俗。

小溪边，女子沐浴洗发、泼水嬉戏；闺阁内，女子梳妆，画眉、抹脂粉、点绛唇、染指甲；傍晚庭院中，少女们投针验巧；夜晚，少女们聚在瓜棚下、葡萄藤下“听”牛郎织女相会；月光下，少女们一起祭拜织女星；宫廷中，妃子宫娥登穿针楼面银河而乞巧。《给女孩》用跨越时空的真实场景，在展示民俗的同时，又传递了鼓励女孩自强、自信、自爱的价值内核。