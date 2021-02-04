当然是洛阳！《七夕奇妙游》刷爆朋友圈 总导演这么说

今晚，你的朋友圈有没有被《七夕奇妙游》刷爆？

今晚，你的朋友圈有没有被《七夕奇妙游》刷爆？

备受关注的《七夕奇妙游》如约而至，一亮相就被网友和观众疯狂“打call”。作为河南卫视“中国节日”系列节目的新作，这次节目中的“洛阳元素”比《元宵奇妙夜》《端午奇妙游》戏份更多、分量更重。

《七夕奇妙游》为何如此青睐洛阳？洛报融媒记者第一时间对节目总导演路红莉进行了专访。

路红莉在龙门石窟拍摄现场

《七夕奇妙游》把拍摄重点放在洛阳，原因是什么？

路红莉：传承弘扬中华优秀的传统文化，始终是我们“中国节日”系列节目创作的源泉和宗旨，而洛阳作为千年古都，处处充满历史的厚重感和人文的浪漫情调，这种文化底蕴与《七夕奇妙游》的定位、创意完美融合。因此，我们把本次实景拍摄的重点放在洛阳，整个节目制作周期大约一个月，在洛阳的拍摄时间就耗时半个多月。

隋唐洛阳城为节目带来了绚丽的“盛唐色调”，洛邑古城呈现出千年前熙熙攘攘的市井烟火气，世界文化遗产龙门石窟更是整个节目文化、视觉的“C位担当”。洛阳这些独一无二的历史文化遗存，为节目展开创意提供了很好的依托，让观众成功“穿越”回大唐盛世。