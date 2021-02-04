被爆款舞蹈《龙门金刚》惊艳？它们在洛阳的故事还多着呢

看过《七夕奇妙游》，您有没有被舞蹈《龙门》惊艳？
看过《七夕奇妙游》，您有没有被舞蹈《龙门》惊艳？
看过《七夕奇妙游》，您有没有被舞蹈《龙门》惊艳？刚刚，记者邀请到龙门石窟研究院院长史家珍，请他为大家讲一讲舞蹈的艺术原型——金刚与飞天。
“提起飞天与金刚，不少人往往会想到敦煌壁画，实际上，在龙门石窟中也有大量雕刻精美的飞天和金刚形象。”史家珍介绍，这些风格不同、审美特征各异的飞天、金刚是文化交融碰撞的“见证者”，它们随着丝绸之路来到汉魏、隋唐时期的“国际大都市”洛阳，在这片开放、包容的沃土上不断融合演变，最终成为我们传统文化的一部分。
金刚，又称力士，是保护佛和佛法使命的侍卫和护从。史家珍介绍，在龙门石窟，比较有代表性的金刚造像大多肌肉凸起，两眼怒睁、眉骨突出，微作俯视。其身上虽不乏精美的饰品，但着装裸露，隆起而夸张的肌肉充分展示出力量。奉先寺左壁的金刚造像保存完整、服饰华美，堪称唐代金刚造像的代表。
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