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隔离不隔爱 封门不封心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.08.13 22:20

　　“奶粉家里还有吗？”“够用多长时间？”“尿不湿呢？”

　　“我们会尽快解决，请你放心。”“真不好意思，实在不想再麻烦你们了，感谢园区的关心...”

　　这是自疫情防控以来，龙门园区群团办工作人员和居家观察人员的简单对话，而这样的隔空对话，无不体现着园区党工委对居家隔离人员的关心和居家隔离人员对疫情防控工作的支持。

　　居民王某，按疫情防控要求正在进行居家隔离，且老人年迈、孩子尚小。龙门园区群团办、党建办工作人员得知消息后，主动提供个性化、亲情化服务，为他们送去生活物资，了解他们的身体情况和生活需求，并认真做好心理辅导等工作，把爱与善、光与热，传递给被疫情阴霾笼罩的每一个人，像对待亲人一样照顾好他们，做到隔离不隔爱，让他们保持良好心态，安心在家观察，并树立战胜疫情的信心。

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[ 责任编辑：潘亮]
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