洛报融媒带您看项目(11)：中原钢贸大世界项目

项目位于孟津区平乐镇，总占地面积728.6亩，总建筑面积达35万平方米，总投资15亿元。

项目名称：中原钢贸大世界项目

项目概况：

项目位于孟津区平乐镇，总占地面积728.6亩，总建筑面积达35万平方米，总投资15亿元。项目主要建设内容包括建材交易区、建材仓储区、办公商务区等多个功能区，将建成有色金属、建材、五金、建筑机械、玻璃、不锈钢、门窗等建材一站式服务的专业市场。预计10月前建成开业。

正在建设中的厂房

一线见闻：

9日11时许，中原钢贸大世界项目施工现场一片忙碌，一座座钢构厂房已初见模型，一辆辆货车穿梭在厂房之间，工人们正在加班加点铺设地下管网。

中原钢贸大世界项目前身为洛阳天创钢材市场，原址位于洛吉快速路与邙岭大道交叉口附近，是豫西地区金属材料物流业的航母企业。为配合我市城市区重型市场整体外迁的要求，计划今年10月前，将市场整体搬迁至中原钢贸大世界。

新项目新机遇新发展。“新项目无论从硬件还是软件方面都做了全方位升级。”中原钢贸大世界项目经理王丽萍领着洛报融媒记者，走进一个新厂房，每一个钢构厂房内有两栋两层黄色小楼，将来会用于商户办公，两栋楼坐落在每个厂房内的两端，中间区域用于仓储、加工等，每个厂房可容纳两个商户。“中原钢贸大世界项目将建成前办公，后仓储、加工、经营的综合一体的建材专业市场。”她说。

“这就是我们建的光伏发电顶棚。”王丽萍手指着厂房顶棚说，为了打造绿色节能库房，在项目建设过程中，合理规划设计，充分利用市场厂房顶棚，安装光伏发电设施，立体利用资源，实现绿色节能发展。

“作为一个专业市场，服务好商户是重中之重。”王丽萍表示，项目建成后将在管理服务上提升融入互联网+智能管理系统，为商户提供更加安全、便捷、人性化的融资和经营的服务平台，“所有商户可以共享市场信息，还可以以市场为平台，参加重大项目的招投标”。