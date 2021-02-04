洛阳疾控专家提醒：家中避免过度消毒 以开窗通风、日常清洁为主

疫情防控期间，环境消毒是免不了的功课。那么，有没有必要进行全面的家庭预防性消毒？居家消毒有哪些注意事项呢？

疫情防控期间，环境消毒是免不了的功课。那么，有没有必要进行全面的家庭预防性消毒？居家消毒有哪些注意事项呢？今天(13日)，记者带着这些问题，采访了市疾控中心消毒与媒介生物控制所所长赵进奎。

赵进奎说，如果家庭成员没有去过中高风险地区，也没有身体健康状况不明的客人到访，就不需要进行全面的家庭预防性消毒。建议以开窗通风、日常清洁为主，适度消毒为辅，避免过度消毒，否则容易造成化学污染。

市民可以准备一些含有酒精成分的消毒湿巾，每天对手机、钥匙串等使用频率较高的小物件进行擦拭。

若是从事接触人员较多的工作，如医护人员等，在清洗衣物的时候，可使用含有消毒成分的洗衣液，但不建议直接对衣物进行喷洒消毒。

疫情防控期间，如果家中有健康状况不明的客人到访，应第一时间开窗通风，并用消毒湿巾对其触摸过的物品、桌面、门把手等进行擦拭消毒，或使用带有“消”字号、250毫克/升至500毫克/升含氯消毒液(如1：100～200配比的84消毒液)，并按比例稀释后，用该溶液擦拭消毒、拖地等。

如果家庭成员有人被居家隔离，一定要保持房间整洁，多开窗通风。不混用餐饮具，并定期将餐饮具煮沸消毒，或用250毫克/升至500毫克/升含氯消毒液溶液浸泡30分钟后，再用流动的清水冲洗干净。