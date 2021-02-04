记者全程记录：疫情防控期间，如何保障外卖配送安全？【视频】

疫情防控期间，洛阳不少市民选择网络点餐。外卖平台对餐食安全配送如何保障，市场监管部门如何进行有效监管？请看洛报融媒记者的全程记录。

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配送员测温

保障一：晨检、消毒、发放测温合格胸牌

12日上午，在饿了么大学城站点，几名戴着口罩的外卖配送员经过体温测量正常后，开始为送餐箱喷洒专用消毒药水。之后，站点负责人员会为每个人发放“今日体温检测正常”胸牌，并在外卖配送箱上粘贴“今日已消毒”标识。按照要求，送餐人员须每日三次到站点进行体温测量，体温正常者方能领取送餐任务。

发放测温合格胸牌

13日下午，美团政和路站点相关负责人说，他们要求配送人员每天上午、下午两次分批到店测量体温登记，并对送餐箱和车辆进行清洁消毒，所有配送人员持健康证明上岗，全程佩戴口罩。