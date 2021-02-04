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即日起，洛阳可以恢复堂食啦！需要满足这些条件
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.13 17:22

　　12日晚，一份《洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室关于规范疫情防控相关管控措施的紧急通知》引发广大市民关注，所通知内容和大家生活息息相关。13日，洛报融媒记者就该通知向市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室求证，确认了其真实性，并为广大市民逐一解读条款内容。

　　一、除市公安局审定设置的疫情防控交通卡点外，严禁在市域内、县域间所有道路擅自设置疫情防控交通卡点。如需设置，应经市公安局同意并报市疫情防控指挥部办公室备案后方可设置。凡未经同意并备案的疫情防控交通卡点，务必全部撤销。

　　市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：目前，虽然洛阳没有发现确诊病例和疑似病例，但我市仍面临巨大的外防输入压力。根据疫情防控形势需要，市公安局经过科学研判在全市高速公路设置了39个防疫卡点，加强查验工作。但个别县区在县域之间或城乡之间设置交通卡点，影响了生产资料、生活物资的运输，也影响了群众生产生活秩序。

　　面对疫情，全市上下既要科学、精准管控，也要保证广大市民生产生活秩序。按照疫情防控要求，进一步规范卡点设置，除市公安局统一设置的卡点外，基层单位如果认为当地防控有压力，确需设置交通卡点的，须经市公安局同意并报市疫情防控指挥部办公室备案后方可设置。凡未经同意并备案的疫情防控交通卡点，务必全部撤销。

　　二、公园、游园等非密闭公共场所，实行预约、错峰、限流，在做好疫情防控的基础上，面向公众有序开放。出入人员必须佩戴口罩，做好个人防护，避免过度聚集。

　　市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室：日前，我市要求电影院、网吧、KTV等空间相对密闭场所暂停营业。但部分城区和县区的公园游园等非密闭公共场所也被关闭，广大市民锻炼活动场地少了。

　　在疫情防控举措中，积极参加体育锻炼能提高人体免疫力，是预防疾病的良好手段。指挥部认为，公园、游园等非密闭公共场所，在实行预约、错峰、限流等疫情防控举措的基础上，可以恢复开放。

　　在此前的常态化疫情防控期间，市民出入公园、游园等非密闭公共场所时，在人少的地方不必戴口罩。但当前，面对传播性极强的德尔塔病毒，原有的防控举措已不适合新情况，指挥部因此提出新规范，出入这些非密闭公共场所的市民也要戴好口罩，不开展集聚性活动，避免过度聚集，以免交叉感染。

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[ 责任编辑：崔利利]
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