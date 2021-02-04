今年洛阳第二批高新技术企业开始申报

13日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我市2021年度第二批高新技术企业申报工作启动，符合高企申报条件的企业可在9月24日前进行申报。

13日，洛报融媒记者从市科技局获悉，我市2021年度第二批高新技术企业申报工作启动，符合高企申报条件的企业可在9月24日前进行申报。

高新技术企业是企业创新水平和区域高质量发展活力的重要标志，企业通过高新技术企业认定后，可以享受企业所得税减免、认定奖励、研发投入奖补等综合激励政策，为企业转型发展和创新提升注入强大动力。

我市企业申报须符合国家《高新技术企业认定管理办法》申报条件，并在我市行政区域内注册成立一年以上。对于2018年认定通过的高新技术企业，至2021年高企资格有效期满，根据规定，企业如需再次提出认定申请，可按要求办理。

符合申请认定条件的企业可登录“科学技术部政务服务平台”(https://fuwu.most.gov.cn)，在企业申报入口进行注册登记，待确认后进行网上在线填报，并按通知要求，与所在县区科技主管部门联系申报。市科技局咨询电话：63910557、63910360。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王亚丽)