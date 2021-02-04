在地愿为连理枝！周公庙博物馆内的连理树，您见过吗？

明天是传统的七夕节，这个传说中牛郎织女鹊桥相会的日子，也被看作表达爱意、祈求姻缘的佳节。

明天是传统的七夕节，这个传说中牛郎织女鹊桥相会的日子，也被看作表达爱意、祈求姻缘的佳节。

“七月七日长生殿，夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”。比翼鸟大家可能见过，您见过连理枝吗？

在洛阳周公庙博物馆内，有两棵挨在一起的椿树，因根系相通、枝叶相交，而被大家称作“夫妻椿”“连理枝”。

洛报融媒记者在该博物馆内看到，两株椿树比肩而立，一株树干粗壮、表皮粗糙，另一株躯干纤细、表皮细美。两株椿树枝繁叶茂，就像夫妻结发。

该博物馆相关负责人介绍，两棵树不知从何年站在了一起，也不知要一起站到何年，来往的观众把它们看作美满爱情的象征，常常与它们合影留念。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 孙怡萌 高慧 文/图)