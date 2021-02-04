在地愿为连理枝！周公庙博物馆内的连理树，您见过吗？

明天是传统的七夕节，这个传说中牛郎织女鹊桥相会的日子，也被看作表达爱意、祈求姻缘的佳节。
明天是传统的七夕节，这个传说中牛郎织女鹊桥相会的日子，也被看作表达爱意、祈求姻缘的佳节。
明天是传统的七夕节，这个传说中牛郎织女鹊桥相会的日子，也被看作表达爱意、祈求姻缘的佳节。
“七月七日长生殿，夜半无人私语时。在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝”。比翼鸟大家可能见过，您见过连理枝吗？
在洛阳周公庙博物馆内，有两棵挨在一起的椿树，因根系相通、枝叶相交，而被大家称作“夫妻椿”“连理枝”。
洛报融媒记者在该博物馆内看到，两株椿树比肩而立，一株树干粗壮、表皮粗糙，另一株躯干纤细、表皮细美。两株椿树枝繁叶茂，就像夫妻结发。
该博物馆相关负责人介绍，两棵树不知从何年站在了一起，也不知要一起站到何年，来往的观众把它们看作美满爱情的象征，常常与它们合影留念。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 孙怡萌 高慧 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605