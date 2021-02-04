18日起，永泰街部分路段围挡施工

13日，记者从市交警支队获悉，永泰街下穿箱涵工程将于8月18日起施工，8月18日22时至11月18日，永泰街的通衢路口(不含)至南山大道(不含)段围挡施工。
13日，记者从市交警支队获悉，永泰街下穿箱涵工程将于8月18日起施工，8月18日22时至11月18日，永泰街的通衢路口(不含)至南山大道(不含)段围挡施工。
13日，记者从市交警支队获悉，永泰街下穿箱涵工程将于8月18日起施工，8月18日22时至11月18日，永泰街的通衢路口(不含)至南山大道(不含)段围挡施工。
围挡施工后，永泰街的通衢路口至南山大道段南北方向断行。拟经永泰街围挡区间南北方向通行的车辆，可从南山大道(辅道)—厚载门街—通衢路绕行，或经金城寨街—伊洛路—王城大道快速路—南山大道绕行；前往龙门客运中心的车辆，可从金城寨街绕行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
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