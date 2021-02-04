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洛阳市区公园明日恢复开放 进园仍需预约并戴口罩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.13 11:34

　　今天上午，洛报融媒记者从市城市管理局获悉，根据市疫情防控指挥部办公室相关要求和目前疫情防控态势，王城公园(含王城动物园)、隋唐城遗址植物园、中国国花园、从政坊游园、牡丹公园、西苑公园和天香牡丹园等市管公园将于8月14日恢复开放。为避免人员聚集，各公园的室内服务性经营场所和游乐设施等暂不开放。

　　各公园恢复开放后仍要加强各项防控措施：

　　一是严格落实“限量、预约、错峰”要求，实行线上预约、线下扫码，实名制登记入园，做到可追踪可查询；

　　二是所有进入公园的游客需正确佩戴口罩、主动出示健康码，并配合工作人员进行体温测量；

　　三是各公园内禁止各类聚集性活动，运动场所暂时封闭，暂停广场舞、大合唱、暴走等人员聚集性活动；

　　四是公园将加强环境卫生消杀工作，对广场、园路、公厕、座椅、护栏、垃圾桶等公共设施，按照要求每天进行两次消杀，对所有游乐设备、动物园进行全方位杀菌消毒。

　　市城市管理局呼吁，请广大市民和游客增强自我防范意识，游园期间遵守游园秩序，文明游园，全程佩戴口罩，请勿扎堆聚集，与他人保持安全距离，服从工作人员管理，配合工作人员落实各项疫情防控措施，共同做好疫情防控工作。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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