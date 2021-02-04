“云端”少儿图书馆 书香伴你过暑假

11日，记者从市少年儿童图书馆获悉，为了让孩子们享有“书香假期”，该馆微信公众号微服务大厅内云图大众、云图少儿、万方少儿数字图书馆、万方科普视界、贝贝国学、妙趣手工坊、神州展览、乐儿微信图书馆、超星少儿绘本等多种线上数字资源持续免费向读者开放。

11日，记者从市少年儿童图书馆获悉，为了让孩子们享有“书香假期”，该馆微信公众号微服务大厅内云图大众、云图少儿、万方少儿数字图书馆、万方科普视界、贝贝国学、妙趣手工坊、神州展览、乐儿微信图书馆、超星少儿绘本等多种线上数字资源持续免费向读者开放。 11日，记者从市少年儿童图书馆获悉，为了让孩子们享有“书香假期”，该馆微信公众号微服务大厅内云图大众、云图少儿、万方少儿数字图书馆、万方科普视界、贝贝国学、妙趣手工坊、神州展览、乐儿微信图书馆、超星少儿绘本等多种线上数字资源持续免费向读者开放。 此外，该馆还陆续推出系列线上阅读推广活动，小朋友们千万别错过。 1.“童心向党·红色故事我来播”小小播音员——红色革命故事播音秀(每周三期，微信公众号推送)； 2.第六届“童心向党·书香伴成长”少儿阅读年系列活动之“红色故事我来写”优秀绘画、书法作品展(每周两期，微信公众号、抖音平台推送)； 3.第二课堂线上作品展，本期由洛龙区一实小政和校区师生朗诵课文、古诗词、童谣(每周两期，微信公众号推送)； 4.整本书阅读(8月22日、8月29日15时开始在抖音平台、微信视频号直播)； 5.家长课堂(8月12日、8月15日15时开始在抖音平台、微信视频号直播)； 6.萤火虫英文故事会、手工坊等系列活动(录播，每周六微信公众号、抖音平台推送)； 7.“我最喜爱的童书”活动30强童书分享与导读(每周一期，微信公众号推送)； 8.“福尔摩斯”征文之“我的朋友”作品展(每周两次，微信公众号推送)； 9.听书答题拿好礼，书目为教育部推荐百部必读书籍小学部《昆虫记》、初中部《骆驼祥子》、高中部《老人与海》(活动时间：自8月10日至31日，微信公众号推送发布参与二维码)； 10.21天阅读打卡(自8月10日起通过公众号扫码进入小程序参与)。 (记者 李冰 通讯员 宁莉)