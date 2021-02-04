苏铁桥：“哪里需要我们，我们就往哪里奔”

苏铁桥是孟津区白鹤镇曙光村农民，多年来和妻子一直帮助他人，被当地人点赞。

苏铁桥（左）在工作中

苏铁桥是孟津区白鹤镇曙光村农民，多年来和妻子一直帮助他人，被当地人点赞。

近日，记者来到孟津区万豪酒店，苏铁桥正在后厨帮忙。被问及近期为受灾乡亲捐款一事，他笑着说：“这是应该的。”话语中透着庄稼人的朴实。

“我过去困难，党和政府帮助我买了房、成了家，让我有了幸福生活。如今，乡亲们受了灾，我和媳妇商量，把1万元积蓄捐给灾区群众。”苏铁桥说，在这次特大暴雨中，孟津区会盟镇受灾严重，参与救灾时，看到乡亲们的房子被水泡了、庄稼被水淹了，他心里特别不是滋味，于是便有了捐款1万元的举动。

2019年5月，同事乔金龙遭遇车祸，导致颅内出血，危及生命，需要做手术。但乔金龙是孤儿，高额的医药费无法支付，苏铁桥率先捐款1000元。在他的带动下，酒店其他员工纷纷伸出援助之手。

不仅如此，苏铁桥和妻子还承担起照顾乔金龙的重任，翻身，擦身，精心准备饭菜……在他们的悉心照顾下，乔金龙很快恢复了健康。

苏铁桥的妻子是位毛线编织能手，去年至今，她陆陆续续用毛线编织了一批御寒衣物，送给社区的老弱病残等困难居民。她还通过社区工作人员牵线搭桥，把毛线帽子、袜子送给福利院的孩子们。

如今，苏铁桥和妻子又加入了疫情防控志愿者队伍。“一看到区里发的志愿者招募令，我和妻子就报名了。”苏铁桥说，休息时间，他和妻子在社区卡点站岗，帮助网格员排查返洛人员……“哪里需要我们，我们就往哪里奔”。（记者 贾臻 通讯员 陈昕 司继红 文/图）